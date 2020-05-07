شكرا لقرائتكم خبر عن لحقت تحن ده إحنا لسه متفارقين.. تعرف على كلمات أغنية مصطفى قمر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "لحقت تحن"، من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد عبيه، وتوزيع الموسيقى محمد مصطفى، وتقول كلمات الأغنية: لحقت تحن ده إحنا لسه متفارقين.. إمال يا قلبى لما تعدى عليك سنين"، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية فى شهر يوليو المقبل.
ويشارك "قمر" كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وأيضاً مسلسل "اتنين فى الصندوق"، بطولة حمدى الميرغنى، وأوس أوس، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض العمل حاليا فى رمضان.
وكان مصطفى قمر قد طرح أواخر العام الماضى أحدث ألبوماته وضم 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.
ويتضمن الألبوم أيضًا أغنية "حبيبك اللى تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، "نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقى، "عارف" كلمات عصام حسنى، وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم، "ناوى" كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.. وغيرهما.
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