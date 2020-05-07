شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. يوسف الشريف فى الصليبة بسبب "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم يوسف الشريف مشاهده فى مسلسل "النهاية"، بمنطقة الصليبة فى أبو رواش، لتصوير المشاهد الخارجية من العمل اليوم الخميس، والتى تجمع بينه وبين الفنانة سهر الصايغ وأحمد وفيق وأخرون من النجوم، ويستمر التصوير في نفس الديكور لمدة يوم وينتقل بعدها يوسف الشريف لديكور أخر لاستكمال التصوير.

يشار إلى أن أحداث الحلقة 13 من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف شهدت طلب المهندسة "رضوى" ناهد السباعى من "يسر" أن يساعدها فى الوصول لسهر الصايغ وزملائها في العمل الذين تم اعتقالهم.

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أما سهر الصايغ فتبحث عن طعام في الملجأ الذي تركها فيه الروبوت زين، وخلال تواجدها تجد صورة مرسومة للمهندس زين، أما الروبوت زين الذي تحول لخارق يراقبه الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" كما يراقب سهر الصايغ، لكن الروبوت زين يكشف لصباح عن نيته في تدمير من يعرفهم ليكون بمفرده معها وهي توافقه علي ما ينوي فعله.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.