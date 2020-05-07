شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتان لحفل أوسكار2021 للبيع بمزاد يبدأ بـ10 آلاف دولار لإغاثة متضرري كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيعرض تذكرتين لحفل «فانيتي فير أوسكار 2021» في لوس أنجلوس، للبيع بالمزاد ضمن جهود الإغاثة من فيروس كورونا.

وتمنح هذه الدعوة الشخص الفائز ومرافقاً له فرصة الوقوف مع نجوم الصف الأول على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار وما بعد الحفل في هوليوود يوم 28 فبراير من العام المقبل/ وفقا لموقع "الرؤية الإماراتى".

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ومنذ منتصف أبريل، شارك عشرات النجوم في حملة «أوول إن تشالينج» التي تهدف لجمع أكثر من 100 مليون دولار لبرامج مساعدات متنوعة.

ويبدأ الحد الأدنى للمزاد بـ10 آلاف دولار، وستذهب جميع عائدات التبرعات إلى المحتاجين من الذين يتضورون جوعاً حيث تهدد الأزمة الصحية والاقتصادية التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا المجتمعات المنكوبة بالفقر في جميع أنحاء العالم.