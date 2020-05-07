شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يتاجر فى العملة وغادة عادل تترك منزله فى الحلقة 13 من "ليالينا 80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة الـ13 من مسلسل "ليالينا 80" بمشاجرة بين "مرتضى" محمد على رزق، وزوجته "زينب" سارة التونسى بعد رؤيتها له فى الكازينو مع "بدرية" نهى عابدين، ويفاجأ "أمير" محمد رشاد، برؤية شقيقته "بدرية" نهى عابدين ويتشاجر معها بعد رؤيته لها مع "مرتضى" فى الكازينو الذى يعمل فيه، ويخبر "راوية" هبة عبد الغنى، بأن لديه عريسًا لها.

ويفاتح والد حسنى شتا "مجدى"، "راضى" ميدو عادل، فى رغبة ابنه "مجدى" حسنى شتا بالزواج من شقيقته فاطمة "هاجر الشرنوبى"، ويعرض "راضي" الأمر على شقيقته وتطلب التفكير.

Advertisements

وتشهد الحلقة عمل "هشام" إياد نصار، في تجارة العملة داخل مصر، وتترك "مريم" غادة عادل، منزل الزوجية هى وابنتهما "جميلة" رنا رئيس، للعيش في منزل شقيق "هشام" إياد نصار وهو "جلال" خالد الصاوي.

ويتحدث "جلال" خالد الصاوى مع "مريم" غادة عادل ويحاول الصلح بينهما وأنه نفذ رغبتها بالانتقال إلى مكان آخر، ويطلب منها التفكير وعتاب نفسها للحال الذي وصل بينها وبين زوجها "هشام" إياد نصار.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسى، وتدور أحداثه في فترة الثمانينيات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.