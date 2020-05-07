شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاب أولوية.. بن أفليك وحبيبته مع كلابهما دائماً فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم بن أفليك وحبيبته النجمة الشابة انا دى ارماس التى تصغره بنحو 16 عاما يحاولان دائماً الترفيه عن كلابهما أثناء فترة الحجر الصحى الذاتى للوقاية من كورونا.

وذلك بعدما نشر موقع ديلى ميل فيديو قصيرا سلط الضوء خلاله على الثنائى بن افليك وانا دى ارماس، أثناء تجولهما أمام منزلهما حسبما أكد التقرير الذى نشره موقع الديلى ميل، وأضاف التقرير بأن الثنائى اعتادا على عدم الخروج وحدهما فقط، وإنما دوماً ما اعتادا على أن يكون برفقتهما كلابهما بهدف الترفيه عنهما دائماً كما يظهر فى الصور.

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بن افليك

جدير بالذكر أن آخر أعمال أفيلك كان فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.

ويدور فيلم The Way Back فى المدرسة الثانوية، حيث كان يلعب جاك كانينجهام كرة السلة، ولكنه بدلا من ان يكمل طريقه فى ممارسة الرياضة، اختار الابتعاد عن الساحة، ولكن بعد عدة سنوات، يحصل على فرصة لاستعادة حياته، عندما يُطلب منه تدريب فريق كرة السلة المتعثر، يقبل جاك على مضض، لكنه بالرغم من ذلك يحقق نجاح كبير مع الفريق.