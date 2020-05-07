شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يحذر من منتحل شخصيته على فيس بوك بحساب مزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الفنان نبيل الحلفاوى، جمهوره من شخص ينتحل شخصيته على "فيس بوك" ويتحدث باسمه.

وغرد نبيل الحلفاوى، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "لا علاقة لى بالفيس بوك أصلا أرجو من الأصدقاء هنا من لهم حسابات على فيس بوك أن يتكرموا بالتصرف المتاح هناك لكشف زيف الحساب أو إغلاقه".

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نبيل الحلفاوى

وكان الحلفاوى، قد هنأ أبطال القوات المسلحة بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وغرد نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ عدة أيام، قائلا: "في ذكرى العاشر من رمضان. قواتنا المسلحة وشرطتنا تواصل مهمتها المقدسة في تدمير الإرهاب المدعوم من قوى الشر بالسلاح والمال. حماة الوطن ما بين بطل خلف سلاحه وبطل حي عند ربه مستبشرا كوعده سبحانه وتعالى. "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا".

وفي وقت سابق، حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على الإشادة بالقائمين على مسلسل الاختيار بطولة النجم أمير كرارة، الذي يجسد فيه قصة حياة الشهيد احمد صابر منسي، والذي يقوم بإخراجه بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

وقال الحلفاوي في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر: "الاختيار تهنئة لباهر دويدار وبيتر ميمي على تحقيق التوازن بين مشاهد الاشتباكات والمشاهد الحوارية وعلى درجة التكثيف سواء في المعارك أو في الحوار مما حقق إيقاعا للعمل لم نشعر خلاله بلحظة ملل، كل ضيوف الشرف كانوا رائعين، وبالمناسبة محمد إمام يقتحم مناطق جديدة خارج مملكة عادل إمام".