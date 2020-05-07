شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان السعودى عبد الله الجميرى يعلن إصابته بكورونا مع عدد من أفراد أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الممثل السعودي الشاب عبد الله الجميرى عن دخوله الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى إصابة عدد من أفراد عائلته، قبل أن تظهر عليهم أعراض المرض.

وقال الجميري في مقطع فيديوأنه قام بالذهاب برفقة والدته في زيارة إلى أقاربه فى مدينة جدة ، بعد إصرار الوالدة على الزيارة، رغم الاشتباه في إصابة عدد منهم بالفيروس.



الجميرى

ولفت الفنان السعودي إلى أنه عندما عاد إلى المدينة المنورة بدأت تظهر عليه أعراض المرض، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة، فى الوقت الذى ثبتت به إصابة عدد من أقاربه المتواجدين في جدة بالفيروس، الأمر الذي دفعه لإجراء فحص في المستشفى، وخضع للعزل في أحد الفنادق.

وتابع:"الخبر السيء أن اليوم تتصل على الوالدة وتقولى يا عبدالله اتأكد إصابتنا كلنا بالفيروس والحمد لله على كل حال.. الوالدة وجدى وخالاتي كلهم.. والشئ اللى قاعد يبكيني صدق إن الوالدة تقولي سامحنى يا وليدي أنا جبتلك المرض وقلت لأمي ياما إنتى اللى قولتي لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

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وأشار الجميري إلى أنه ينتظر حاليا النتيجة النهائية للفحص، والمقررة خلال يومين.

يذكر أن عبدالله الجميري كان قد أعرب مؤخرًا عن سعادته لكونه أحد نجوم الفيلم الكوميدي "بعد الخميس"، الذي يجمع أسماءً من عدة دول عربية، مبديا في نفس الوقت حزنه الشديد لفقدان الفنان المصري "طلعت زكريا"، الذي تواجد في العمل.

وقال الجميري:"أنا سعيد جدا لتواجدي في العمل، أتوقع أن يلقى نجاحا مبهرا، لأنه يمتلك جميع مقومات النجاح.. حزينون لأننا فقدنا الفنان الكبير طلعت زكريا بعدما شاركنا العمل".

وأضاف: "كان الحفل رائعا جدا، واستمتعنا جميعا في هذه الأجواء الجميلة.. أتوقع أن يستمتع المتابعون بفيلم كوميدي يضم نخبة من النجوم، كما أنه يعتبر أول فيلم إماراتي سعودي مصري لبناني، ويقدم كوميديا مضحكة تلبي حاجة الناس للضحك والفرح".