شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد سعد يغنى "بقى دولا من دمى" فى مسلسل البرنس بتوقيع هيثم نبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المطرب أحمد سعد فى الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "البرنس"، الذى حقق نجاحا كبيرا حتى الآن، من بطولة النجم محمد رمضان، أغنيته الثالثة ضمن الأحداث "بقى دولا من دمى"، وهى من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقى عادل حقى.

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ومن كلمات الأغنيه: بقى دولا من دميى.. كانوا أغلى ناسى وكل همى اللى عشانهم أموت.. بقى دولا من دمى.. دولا اللى لو يوم قالوا آه أسمعها من غير صوت.. نفس الجدور بس الفروع انفرقت بقى بينها سور.. جفت قلوب كانت فى يوم تملى البحور.. لو سامعنى يا ابويا محتاجلك.. تقول إزاى زرعت فى أرضى خير وسبت أرض إخواتى بور".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.