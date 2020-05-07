تامر حسني بـ”الأصل مصري” يحقق الملايين في وقت قياسي

متابعة بتجـــــــــرد: بعد ساعات على طرح إعلان “الأصلي مصري” للنجم المصري تامر حسني والشركة المصرية للاتصالات WE، حقق الكليب أكثر من 10 ملايين مشاهدة على موقعي “فيسبوك” و”يوتيوب”.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله، والإعلان يحمل رسالة تؤكد قدرة المصريين على التكاتف والصمود وقت الأزمات، من خلال لوحات فنية رائعة تم تصويرها بالكامل داخل نهر النيل بما يمثله من رمز لامتداد الخير والصمود وتحدي الصعاب.

وفي تصريح لـ “المصري اليوم” قال تامر حسني: “سعدت بالمشاركة في هذا العمل المحترم في فكرته وتوقيته، فضلاً عن إخراجه المميز مع المخرج هشام فتحي”. وتابع: أغنية “الأصل مصري” صنعها نجوم كبار في التأليف والتلحين والتوزيع”. وأضاف مؤكداً على مراعاة كل الإجراءات الوقائية خلال التصوير”.