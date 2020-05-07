عبير صبري: أنا جميلة وأنوثتي من أدواتي كممثلة

كشفت الفنانة المصرية عبير صبري أنها تعاني من مشكلة صحية تمنع إنجابها، موضحة أنها تحتاج إلى وقت طويل للعلاج، ونفت أن يكون زوجها هو من طلب منها عدم الإنجاب.

وقالت "صبري"، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "الجريئة وشيخ الحارة"، إنها لم تجرِ عمليات تجميل، وإن شكلها لم يتغير منذ ظهورها على الشاشة أول مرة.

وعن اعتمادها على أدوار الإغراء، قالت: "قدمت هذا الدور مرة أو مرتين وكنت مضطرة لتنفيذ رغبة المخرج. أنا بنت حلوة وليس عيبا أن أظهر أنوثتي لأنها من أدواتي كممثلة".

وأضافت أن هناك فنانين كبارا أشادوا بجمالها وموهبتها في مرحلة البدايات، مثل عادل أدهم وأحمد زكي الذي شاركته في بطولة فيلم "البطل".

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وتابعت: "في بداية المشوار الفني قد تقبل الممثلة بأشياء ولكن بمرور الوقت تتغير الأفكار والقناعات. أنا في هذه المرحلة أرفض القبلة في العمل الفني، وأرى أن هذا حرام ولن أقدم أدوارا جريئة".

وتحدث عبير عن خلافها مع الفنانة غادة عبدالرازق بعد مشاركتها بطولة فيلم "اللي اختشوا ماتوا"، وقالت: "أحبها جدا وأحترم موهبتها وكفاحها، لكن هناك شخصا أحدث وقيعة بيننا وانقطعت علاقتي بها منذ فترة طويلة، لكن لو اتصلت بي سوف أرد عليها".

وأكدت أن زواجها الثاني قائم على الحب وليس سعيا وراء الأموال، وأن زوجها يغار عليها جدا.