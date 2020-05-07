داليدا خليل تشيد بمسلسل “البرنس” وروجينا ترد عليها

May 07, 2020
عبّرت النجمة اللبنانية داليدا خليل عن اعجابها الشديد بمسلسل “البرنس” الذي يلعب بطولته عدد من النجوم وهم محمد رمضان، احمد زاهر، روجينا، نور اللبنانية وغيرهم. تأليف واخراج محمد سامي.
واتخذت داليدا من حسابها الخاص عبر موقع تويتر منبراً لتغرد قائلة: “لأول مرة أتابع وبشغف مسلسل مصري في شهر رمضان المبارك، احببت جداً القصة والحبكة وتسلسل الأحداث في مسلسل “البرنس… تحية للمخرج محمد سامي ولفريق العمل كافة“.
وتابعت داليدا موجهة حديثها الى روجينا بسبب الدور القوي الذي تلعب في العمل وقالت: “روجينا حبيبتي دا انتي واكلة الجو كلو“. لترد عليها روجينا بالقول: “حبيبتي يا داليدا شكرًا جدًا على كلامك الحلوة دا ومبسوطة انك بتتفرجي على البرنس“.
نشير أن داليدا سبق وأطلت على الجمهور المصري بعدما حلّت ضيفة شرف في مسلسل “هوجان” بطولة النجم الكبير محمد إمام والذي عُرض في رمضان 2019.
من جهة أخرى، تحصد داليدا خليل نجاح مسلسل “سرّ”، في عرضه الثاني خلال شهر رمضان على قناةLBCI .
المفاجأة تحليق “سرّ” عالياً بعدما كشفت الإحصاءات الأخيرة المختصة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي، والتي عرضتها قناة “الميادين” مؤخراً عن حضور المسلسل بشكل قوي خلال عرضه الثاني بـ20 مليون Reach، وذلك في أسبوعه الأول.
وقد حصد النجم السوري بسام كوسا 10 مليون Reach ، فيما حصدت النجمة اللبنانية داليدا خليل 6.8 مليون Reach.
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