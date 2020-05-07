ممثل خليجي يعلن إصابته بكورونا مع عدد من أفراد عائلته

أعلن الممثل السعودي عبد الله الجميري عن دخوله الحجر الصحي بعد تأكيد إيجابية إصابته بفيروس كورونا، كاشفاً عن إصابة عدد من أسرته بهذا الوباء.

وقال “الجميري” في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، أنه ذهب مع والدته في زيارة إلى أحد أقاربه في مدينة جدة، بعد إصرار من والدته رغم الاشتباه في إصابة عدد منهم بالفيروس.

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وأضاف أنه عندما عاد إلى المدينة المنورة بدأت تظهر عليه أعراض المرض، في الوقت الذي ثبتت إصابة عدد من عائلته المتواجدين في مدينة جدة بالفيروس، الأمر الذي دفعه لإجراء فحص في المستشفى، ثم خضوعه للعزل الصحي في أحد الفنادق.

ثم تابع مشيراً أنه تلقى اتصالاً من والدته تخبره انها اصيبت بالفيروس هي وخالته وجده”.

نذكر أن عبدالله الجميري كان قد شارك في الفيلم الكوميدي “بعد الخميس”، الذي يجمع مجموعة من النجوم من مختلف الدول العربية، الفيلم كان قد أوقف عرضه في السينما مع انتشار فيروس كورونا.