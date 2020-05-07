تامر حسني يكسب الرهان بالأرقام

أطلق النجم تامر حسني اغنية “الأصل مصري” على طريقة الفيديو كليب وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE في أحدث حملاتها التلفزيونية.

“الأصل مصري” كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع علي فتح الله وإخراج هـشام فتحي الذي صوّر العمل بالكامل في نهر النيل بما يمثله من رمز لامتداد الخير والصمود.

وفي تصريح لـ “المصري اليوم” قال تامر حسني: “سعدت بالمشاركة في هذا العمل المحترم في فكرته وتوقيته، فضلاً عن إخراجه المميز مع المخرج هشام فتحي”. وتابع: أغنية “الأصل مصري” صنعها نجوم كبار في التأليف والتلحين والتوزيع”. وأضاف مؤكداً على مراعاة كل الإجراءات الوقائية خلال التصوير”.

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يقدم الإعلان رسالة تحفيزية تعبر عن قوة الشعب وتماسكه في أوقات الشدة، وقدرة المصريين على التكاتف لاجل عبور الأزمات خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الكليب حقق أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة خلال يومين. وقد عبّر رواد مواقع التواصل عن اعجابهم بالأغنية وفكرة الكليب.