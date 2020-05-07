قيامة عثمان 20.. اشتعال حدة المواجهات والجمهور يصفها بأقوى حلقة! فيديو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت الحلقة الـ 20 من المسلسل التاريخي "قيامة عثمان" بطولة الفنان التركي بوراك أوزجيفيت طرد كل من غوندوز وعثمان بن أرطغرل وبامسي لدوندار بي وزوجته وابنته من القبيلة بعد الخيانة التي قاموا بها بتعاملهم مع المغول وخيانتهم لمبادئ القبيلة .

كما شهدت الحلقة التي تتصدر محرك جوجل ومواقع التواصل بعد عرضها مساء أمس الأربعاء على القناة التركية على أن تُعرض مساء اليوم الخميس على فضائيات عربية، حدثا مهما وهو إسلام أحد أشقاء محاربي عثمان في المسلسل.

وذكر الكثير من متابعي الحلقة الـ 20 أنها تعد من أقوى الحلقات التي تم عرضها في هذا الموسم نظرا لكم الأحداث الكبيرة التي تم تصويرها فيها.

كذلك قررت بالا مغادرة قبيلة الكاي وهي تمتطي حصانها فيما حاول عثمان أن يتصدى لعمه مع القائد المغولي كونغار الذي أقنعه أخوه كونور بالإسلام، ولكن يقطع المشهد ليضع تساؤلا في أذهان المتابعين ما مصير الأميرة ألديلفا؟.

وازدادت حدة المواجهة بين كلٍ من بامسي وعبد الرحمن وعثمان وغوندوز من جهة وديندار وباتور من جهة أخرى بعد خيانتهم والتفريط فى أمانة السيد أرطغرل والموافقة بأن يكونوا مجرد أتباع للمغول وهو الأمر الذي أغضب بطل المسلسل بشدة ولكن على الرغم من إصابته قد نجا من الفخ الذي وقع فيه.

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وكانت الحلقة الـ 19 من قيامة عثمان قد انتهت بعد أن قام عثمان بتخليص عمه سنغور تكين من المغول والبيزنطيين الذين كانوا يربطونه على جذع شجرة بعد اكتشاف خيانته، ولكن عثمان قام برمي سهم على الجبل المربوط به عمه، فحاول الأخير أن يفك الرباط من يديه حتى إذا أرادوا أن يقتلوه قام عثمان برمي السهام عليهم، فأنقذ البطل عمه منهم، وسحب الصليل الذي فيه الأسرار من القلادة التي كانت على صدر الراهب.

وقامت زوجة عمه دويندار زهرة بتسليم الأميرة أديلفا وبمساعدة ابنتها ايغول وبورشان إلى جنود عليشار، حيث تسلمها "مالك" جندي الأخير، وجاء القائد المغولي بوك إلى عليشار ليخبره بأن عثمان قام بكشف خطتهم مع رهبان كنيسة مارغريت، فاستشاط عليشار غضبا مما فعله عثمان.

وجاء عرض الحلقة الـ 20 من المسلسل التاريخي بعد توقفه لعدة أسابيع بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم ودخول شهر رمضان المبارك.

والمؤسس عثمان مسلسل درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين