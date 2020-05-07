التخطيط لسجن محمد رمضان في "البرنس" يوقع صناع العمل بخطأ قانوني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقع صنّاع مسلسل "البرنس" وتحديدًا مؤلف العمل محمد سامي، في خطأ قانوني من خلال مشهد اتهام بطل المسلسل الفنان المصري محمد رمضان، بالسرقة خلال أحداث الحلقة الـ 13 التي شهدت تفاصيل مثيرة، وربما تم ذلك كي يخدم الخط الدرامي للعمل بإدخال محمد رمضان الذي يقوم بدور "رضوان البرنس" للسجن.

وبحسب ما قاله المحامي المصري أحمد مصيلحي، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، فإن هناك خطأ قانونيا تسبب في تطويع أحداث المسلسل لصالح المؤلف، موضحًا أن ظهور أشقاء محمد رمضان في مشهد الشهادة الزور ضده بالسرقة بالإكراه لـ"فدوى" زوجة "فتحي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر شقيق "رضوان"، غير منطقي.

وأضاف أحمد مصيلحي، إنه خلال اعتراف الأشقاء في النيابة أنه سرق بالإكراه، كان هناك محاولات من محمد رمضان لدحض الاتهام والدفاع عن نفسه واتهمهم بأنهم قتلوا زوجته وابنه وأن هذا مُثبت من خلال تسجيل صوتي لهم وبعدها اختفى التسجيل، مشددًا على أنه كان بالإمكان إثبات أن كل الأملاك التي ورثها محمد رمضان عن أبيه في حوزته وملكه بموجب وصية في الأوراق التي تركها له والده قبل وفاته.

وأشار إلى أنه في حال تقديم هذه الأوراق كان سيتضح أن سرقته مبلغ 70 ألف جنيه غير منطقية، وكان على النيابة القيام بإعادة التحقيقات مرة أخرى، ولكن لخدمة الخط الدرامي للمسلسل تم التغاضي عن الخطأ.

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وتدور حلقات مسلسل "البرنس"، حول "رضوان" الذي يجسده محمد رمضان وهو الأخ الأكبر لـ3 أخوه، وهم من أمهات مختلفات، ويمتلكون منزلا وورشة تصليح سيارات في منطقة شعبية، ويقترح "مقاول" على والدهم الذي يجسده الفنان عبدالعزيز مخيون شراء العقار لبناء برج سكني ويعرض مبلغًا ضخمًا لكن الأب يرفض ويوافقه رضوان ويعارضه باقي أبنائه، وبعد وفاته يبدأ الصراع بين الأشقاء على بيع المنزل، لكن يفاجئ الجميع بأن الأب نقل جميع ممتلكاته لابنه الأكبر رضوان.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان واللبنانية نور، والفنانين سلوى عثمان، وأحمد زاهر، وروجينا وعبد العزيز مخيون، ودنيا عبد العزيز، ونجلاء بدر، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.