جومانا مراد: "خيانة عهد" فاق التوقعات.. وأمومتي أجمل ما أعيشه

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت النجمة السورية جومانا مراد عن سعادتها بردود الفعل التي تتابعها من خلال مسلسل "خيانة عهد" تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. مؤكدة عبر فيديو خاص وحصري بموقع فوشيا أنها كانت مشتاقة للجمهور وللكاميرا، معتبرة أن أحد أهم أسباب موافقتها للعودة إلى التمثيل بعد غياب عبر هذا العمل هو حضور الفنانة الكبيرة يسرا التي تحبها كثيرا على الصعيد الشخصي ولم يجمعهما سابقا أي عمل مشترك، وكانت متأكدة منذ البداية أن العمل سيكون متابعًا بقوة من خلال وجود النجمة يسرا وحضورها في بطولته.

وأضافت النجمة السورية أن وجود المخرج الذي كانت أبرز نجاحاتها معه سابقًا، وأنها معه تظهر بشكل مختلف؛ ما أثر كثيرا على قبولها العمل، إضافة إلى أن النص مختلف والشخصيات مكتوبة بطريقة جميلة ومتقنة وأن شخصيتها "شيرين" تحمل جانبا إيجابيا وآخر سلبيًا، وإن كان الشر ربما يبدو أكثر وضوحا لكن الكاتب يقدمها؛ مؤكدًة على أنه لا يوجد شر مطلق أو خير مطلق، كما أنه لا شرّ يأتي من فراغ.

وحول ماتتابعه من ردود فعل قالت بأن ردود الفعل فاقت التوقعات، وأن آراء الناس حول أدائها وشخصياتها يعطيها دافعا كبيرا لتقدم الأفضل والأحسن في ميدان العمل.

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وحول أعمالها الأخرى، قالت مراد إنها أنهت تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي "يوم 13" تأليف وإخراج وائل عبد الله قبل أن تبدأ بتصوير "خيانة عهد"، لكنه وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد تم تأخير عرضه. منوهة إلى أنه أول فيلم 3d في الوطن العربي، وشخصيتها به جديدة ومختلفة خاصة وأنه فيلم تشويق ورعب.

وحول تصوير مشاهد مسلسل "خيانة عهد" في زمن كورونا، أكدت بأن التصوير تم تحت ضغط نفسي كبير وضمن تدابير مشددة جدًا، والشركة المنتجة اتخذت كل احتياطاتها من تقليل عدد الناس المتواجدين في مكان التصوير، وتعقيم المكان بشكل دائم، وارتداء الكمامات والقفازات بشكل مستمر والأهم من كل هذا الاتكال على الله.

واعتبرت جومانا مراد أن الخروج من المنزل لحالات الضرورة والعمل أمر موجود وحاضر بالنسبة للكثيرين لكنها تمنت على من لديهم ظروفهم التي تدفعهم لمغادرة المنزل أن يلتزموا وسائل الوقاية والحماية داعية الله أن يلطف بالناس ويحمي الجميع.

وتحدثت النجمة مراد عن أعمالها التي أنتجتها سابقًا ومنها "انتقام الوردة" و "الخيط الأبيض" و "هيك تجوزنا" و "مدرسة الحب" الذي سيعرض قريبًا، وهو تجربة جديدة مع ممثلين أتراك، منوهة إلى أنها لاتمانع من تكرار تجربة الإنتاج كلما سنحت الظروف المناسبة لها.

وحول شعور الأمومة الذي تعيشه بعد ولادة ابنها، قالت إنه أجمل شعور سكنها ولايمكن أن يوصف، داعية الله أن يحمي ابنها وجميع الأطفال وأن يمنّ على كل الراغبين بحمل هذا الشعور به وأن يرزقهم ذرية تسعدهم.