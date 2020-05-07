شكرا لقرائتكم أيمن بهجت قمر يتراجع عن اعتزاله لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تمر ثلاثة أشهر على إعلان الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر اعتزاله كتابة الأغاني، وتفرغه لكتابة الأعمال الدرامية والسينمائية حتى تراجع قمر عن قراره.

ذلك القرار الذي كان صادما للجميع خاصة وأنه يأتي بعد مسيرة استمرت لـ 28 عاما، قدم فيها قمر العديد والعديد من الأعمال الغنائية التي تعلق بها الجمهور.

إلا أن حدثا هاما وقع في شهر رمضان أجبر قمر على التراجع عن قراره، بعدما قدم أغنية ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، والتي استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا.

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حيث تجاوز عدد مشاهدات أغنية "سنة الحياة" على اليوتيوب الـ 28 مليون مشاهدة، فيما حققت مشاهدات عبر موقع "فيسبوك" وصلت إلى 26 مليون مشاهدة.

كما أن الشركة التي نفذ لها قمر الأغنية قررت أن تعفيه من كافة المديونيات التي كانت مستحقة عليه للشركة، وأعادوا إليه خط الهاتف الخاص به.

تلك الأمور التي دفعته للإعلان عن استجابته إلى ضغوطات زوجته وأولاده بالعودة إلى كتابة الأغاني مرة أخرى، كما أنه استجاب لدعوات زملائه الذين عبروا عن غضبهم من قراراه بالاعتزال.

وكشف الشاعر الغنائي أن أغنيته التي قدمها ضمن ألبوم عمرو دياب الأخير والتي حملت اسم "مهرجان"، كان لها تأثير خاص بعد نجاحها وحديث عمرو دياب عنه وتشجيعه له، وهو ما ساهم في النهاية بعودته عن قرار اعتزاله واستمراره في كتابة الأعمال الغنائية بجانب الأعمال السينمائية والدرامية التي يقدمها، خاصة وأنه يعرض له مسلسل "فالنتينو" الذي يقوم ببطولته عادل إمام في شهر رمضان.