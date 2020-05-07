حمادة هلال ينعى الشيخ الطبلاوي

نعى الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي رحل عن عالمنا أول أمس.

نشر "هلال" صورة للشيخ الراحل، علق عليها: "اللهم ارحم ‏شيخنا محمد محمود الطبلاوي، أقسم بالله كنت بحب الشيح محمد حب كبير، ربنا يصبر أهله وكل اللي بيحبه نسألكم الدعاء".

يذكر أن الشيخ محمد محمود الطبلاوي، رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 86 عاما، ودفن بمقابر العائلة بالبساتين، ويعتبر "الطبلاوي" من أهم قراء القرآن الكريم في تاريخ مصر.

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