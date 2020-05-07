أحمد السقا يتعرض للإصابة في برنامجه

القاهرة – لايف ستايل
في موقف خطير وقفت فيه العناية الإلهية بجواره، تعرض الفنان أحمد السقا لسقوط خطير في برنامجه "إغلب السقا" في حلقة الفنانة مايا دياب، وفي أول لعبة في الحلقة "المرجيحة" وخلال محاولة السقا وضع الكرة في السلة باستخدام قدميه، انقطع الحبل الذي يمسك بالقطعة الخشبية وسقط على الأرض وأصيب في ساقه، والتي كان يبدو أنه أصيب بخلع في الركبة واستعان بمدير أعماله ليساعده ليعود سريعا للعب.
وبرنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.
وكان الفنان احمد السقا تغيب عن شاشة رمضان في الدراما لكنه عوض ذلك الغياب ببرنامجه "إغلب السقا"
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