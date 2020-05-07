أديل تخسر المزيد من الوزن ونحافتها الزائدة تغير ملامحها

لفتت الفنانة البريطانية أديل الأنظار بإطلالة جديدة لها أظهرت تغييراً كبيراً في شكلها. وبدت في صورة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" مرتدية فستاناً قصيراً وضيقاً، أظهر خسارتها للمزيد من الوزن الزائد.

ورغم أن الصورة حققت أكثر من ملايين و662 ألف إعجاب إلا أن الكثير من المتابعين رأوا أنها كانت في السابق أكثر جمالاً واعتبروا أنها فقدت الكثير من جاذبيتها.

وتعليقاً على الصورة كتبت: "شكراً لكل من عايدني في يوم ميلادي. أتمنى لكم جميعاً الصحة والأمان في هذه الظروف المجنونة".

وتابعت: "أود أن أتوجه بالشكر لكل من يحرص على جعلنا نبقى آمنين مع التضحية بحياته". ويشار إلى أنها أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما كشفت خسارتها أكثر من 20 كيلوغراماً من وزنها. ولفتت إلى أنها اتبعت نظام تغذية يعرف باسم StirFood ومارست تمارين البيلاتس.

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وقالت في مقابلة أجرته معها مجلة People الأميركية إنها عاشت ظروفاً صعبة بعد انفصالها عن والد طفلها. ونقلت المجلة عن مصدر مقرب منها قوله إنها لم تكن تشعر بأنها بخير وإنها رأت ضرورة تغيير أمر ما في حياتها من خلال تناول الأطعمة الصحية والتخلي عن بعض العادات الغذائية السيئة.

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