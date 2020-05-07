رانيا الكردي تعود بشخصيات "رانيا شو" في برنامج "مع زووم"

تعود الفنانة الأردنية رانيا الكردي ببرنامج جديد "مع زووم" مع رانيا شو والذي تسترجع فيه الشخصيات الخمس الشهيرة (أم رامي، أروى، ساشا أبي نجمة، مدام غالية و أوللا) من برنامجها "رانيا شو" الذي تم عرضه عام 2013.

تقوم فكرة البرنامج على استضافة ضيف أو ضيفة من مختلف البلدان، متخصصين بمجال معين، ليقوموا بتدريب الشخصيات الخمسة على مهارة معينة باستخدام منصة Zoom.

ويعتمد البرنامج على كوميديا الموقف عن طريق تسجيل الحوار بين الضيف أو الضيفة على منصة zoom بدون نص مكتمل مما يضيف عامل المفاجأة عند الضيوف لعدم معرفتهم بتفاصيل الحوار، حيث يتم إعلامهم بالموضوع العام للنقاش فقط.

وتم إعداد وإنتاج البرنامج من المنزل في فترة الحجر المنزلي بلا تمويل وبتقنيات بسيطة جداً، نظرا لظروف فايروس كورونا وبمجهود ثلاث أشخاص من بريطانيا، الأردن وأميركا.

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ويُعرض البرنامج طيلة شهر رمضان المبارك على قناة اليوتيوب الخاصة برانيا وعلى صفحة البرنامج على موقع "فيسبوك" The Rania Show.

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