عبير صبري تتحدث عن صورها بالمايوه والحجاب

خلال استضافتها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس"، علّقت الفنانة المصرية عبير صبري على ثلاث صور مختلفة لها، واحدة بالحجاب، والثانية بالمايوه، والثالثة بالتاتو.

وقالت إنها لا تستطيع تحديد الصورة الأقرب لشخصيتها، لكنها تستطيع القول إن عبير المحجبة هي عبير الداخلية، وهذا ما يعرفه المقربون منها، أما عبير بالتاتو والمايو فهي جزء من شخصيتها المرحة المتحررة.

ورفضت المقارنة بينها وبين الفنانة رانيا يوسف في مجال تصدر الـ"ترند"، واعترضت على المقارنة بين "ترند" "الفستان والبطانة" الخاص برانيا بيوسف، و"ترند" تقبيلها لزوجها على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات الفنية، واصفة الأخير بأنه "ترند حلال".

وقالت عبير صبري إن تلك كانت المرة الأولى التي يحضر فيها زوجها مهرجاناً من ذلك النوع، وكان ما حدث تعبيراً عن سعادتهما بالظهور معاً في مناسبات اجتماعية، كما أن "الريد كاربت" كمناسبة عالمية كثيراً ما تشهد تصرفات طريفة وملفتة من النجوم.

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وعن إجابتها لسؤال حول المقابل المادي الذي من الممكن ان تأخذه لتوافق على عمل دور إغراء ساخن جدا"، قالت: "ساخن اوي مقدرش، جوزي يحرقني". وأضافت: "انا بشتغل وجوزي بيحب شغلي، ومش بيتدخل فيه، وبيزقني وبيقولي إنتي كسولة ليه ومش بتدوري على ورق".

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