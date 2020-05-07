قرار جديد من المحكمة في قضية إيقاف بث برنامج "رامز مجنون رسمي"

بعد البلبلة التي أثارها عدد من المحامين منذ بدء عرض برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وأقاموا دعاوى مستعجلة أمام حكمة القضاء الإداري لإيقاف عرض البرنامج، قضت المحكمة برفض الدعاوى القضائية التي تطالب بوقف بث البرنامج.

وأشار ثروت عبد الشهيد، المستشار القانوني لـ "مجموعة MBC" في القاهرة، إلى أن نص الحكم القضائي أكد أن المحكمة اطلعت بنفسها على بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما يضر بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز، "كما طالبت الدعوى المرفوعة".

وأشارت المحكمة إلى أن البرنامج لا يعدو عن كونه عملاً فنياً يمارِس فيه مقدم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف، وأن الحلقة لا تكاد تنتهي إلا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرض له خلالها.

وأضاف الحكم أنه يجب النظر في الحركات والأفعال التي تقع داخل البرنامج في سياقها الفني، ولا يجب تحميلها أكثر من حجمها الطبيعي.

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وأكدت المحكمة مجدداً على أنه من الطبيعي أن تتنوع الأعمال الفنية لترضي كل الأذواق ووجهات النظر، وهو ما يتفق مع جوهر حرية التعبير.

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