الموت يفجع عمرو دياب وأولاده

توفيت مساء أمس (الأربعاء) والدة زينة عاشور الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، وجدة أبنائه عبد الله وكنزي وجانا، إذ نعى أبناء عمرو دياب جدتهم الراحلة، بكلمات مؤثرة وفيديوهات نادرة، ونشر عبد الله مقطع فيديو لجدته عبر حسابه الشخصي بـ"إنستغرام"، وهي تحمله بعد ولادته بين يديها، قائلاً: "سأفتقدك أكثر مما تتخيلي، ربنا يرحمك يا تيتة".‏

ونعت كنزي جدتها الراحلة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها عبر "إنستغرام"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، ونشرت فيديو لجدتها وعلقت عليه: "I love you Teta".

ونشرت شقيقتها جانا دياب، فيديو قديم لها برفقة جدتها قائلة: "أحبك تيتا.. أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة".

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم "سهران"، وضم 12 أغنية جديدة بالإضافة إلى أربع أغنيات تم طرحها منفردة في الصيف‎

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