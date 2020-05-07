صاحب مطعم شهير يتهم محمد رمضان بالتشهير به في مسلسل "البرنس"

نشر ناصر البرنس صاحب سلسلة محلات "البرنس" الشهيرة بالقاهرة، على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" مقطع فيديو يتهم فيه الفنان محمد رمضان بالإساءة إليه وإلى أسرته من خلال مسلسله الرمضاني ‏الذي يحمل نفس الاسم.‏ وأن نجله يتعرض للتنمر من أصدقائه وزملائه الذين يتصلون به بسبب الشبه بينه ‏وبين الطفل "سيف" في المسلسل وأنه يحمل نفس الاسم، ويتساءلون "يا سيف هو باباك كان بياكل اخواته!".‏

وأضاف ناصر البرنس أن قصة المسلسل ليست قصته، ولكن فيها جزء منها، نافيًا أن يكون بحاجة إلى المال أو أنه قام بإيذاء أحد ‏أفراد أسرته من أجل منفعة مادية، مشيرًا إلى أن محمد رمضان قد يقاضيه لو استخدم اسمه كمادة للدعاية ولذلك فهو لن يتنازل عن حقه ‏في استخدام اسمه في المسلسل.‏

وأكد البرنس أن محمد رمضان استخدم جزءاً من قصة حياته للترويج للمسلسل، بدليل أن كثيراً من الناس بدأوا يتهمونه بأن قصة المسلسل ‏هي قصة حياته، وأنه تم استخدام الاسم من قبل ولكنه لم يتحرك قانونيًا مثلما فعل هذه المرة بسبب الإساءة إليه.‏

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وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسّد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" من اداء أحمد زاهر، و"ياسر" من تمثيل محمد علاء، و"نورا" من تجسيد ريم سامي" و"عادل" من اداء أحمد داش و"رأفت" ‏من تمثيل أحمد فهيم‎

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