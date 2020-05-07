نيكول سابا تؤكد أنها اكتشفت أنها امرأة قوية في الحظر المنزلي

أكدت الفنانة نيكول سابا أنها لم تكن تتوقع أن يكون عام 2020 بهذا السوء، لكن أزمة "كورونا" علمتها شئ هام جدا وهو ضرورة أن يقف الإنسان أمام أي كارثة بـ "قلب جامد".

وأضافت سابا التي حلَّت ضيفة على برنامج "نجوم في الحجر" الذي تقدمه إيناس الشواف على راديو اينرجي 29.1 في تمام الثامنة والنصف مساء، أنها اكتشفت أن الكثير من أصدقائها كانت تظن أنهم ذو نفسية وشخصيات قوية لكن أزمة الكورونا كشفت أن هناك من ينهار سريعا، واستطردت "لكني اكتشفت إني امرأة قوية ولدي حسن إدارة الأمور ولا انهار او استسلم بسهولة".

أما عن روتينها في الحظر قالت نيكول أنه يختلف عن ما يقوم به الغالبية "لم أهتم كثيرا بالأكل وتحضيره، وحافظت على ممارسة الرياضة بانتظام، لكني فضلت أن أقوم بعمل تركيبات في المشروبات الصحية والديتوكس وخاصة تلك التي تزيد المناعة خاصة مشروب الكركم والزنجبيل والكيوي".

وعلى مستوى العمل، أضافت نيكول أن جدولها كان مزدحم للغاية في أبريل ومارس، وكان من المفترض أن تشارك تامر حسني إحدى حفلاته، وعبرت عن إحباطها لإلغاء تلك الخطط لكنها استطردت "لا أحب أن أكون أنانية وأقول إني زعلت لأننا في مصيبة أكبر، إنما الحفلات والتصوير هيرجعوا".

وقالت نيكول سابا "الكثير من سلوكياتنا هتتغير بعد الأزمة، خصوصا أن اللايف استايل اتغير وقلت السلامات بالأيد"، وروت نيكول أن أختها وأصدقائها في مصر غضبوا عندما جاءت من لبنان قبل الحظر ووقف الطيران عندما رفضت السلام عليهم بالأيد وطبقت قواعد التباعد الاجتماعي".

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أما بخصوص انتشار التيك توك قالت نيكول أنها لم تفضل أن تتسلى بتلك التطببيقات، مؤكدة أن اهتمامها كله منصب على الأخبار وأضافت" يمكن بتابع تويتر وفيسبوك من أجل الأخبار فقط".

وفي أخر حديثها قالت سابا "يارب ما نشوف سنة تانية زي 2020 رغم إننا اكتشفنا قيمة الحياة فيها، وأول شئ سأقوم به بعد الحظر، أني هعمل مساج".

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