تعرف على تعليق محمد رمضان على كلام رامز جلال عنه

خلال حلقة الفنان باسم ياخور في برنامج "رامز مجنون رسمي"، عرض عليه صور لنجوم ليقول رأيه فيهم، منهم صورة الفنان محمد رمضان.

وخلال عرض الصورة كان لرامز جلال تعليقات على محمد رمضان، منها "أغلط بقى علشان يجي يشوقك" و"الحسابات البنكية اللي بتقول أنه نمبر وان".

وقام رمضان بنشر هذا المقطع لرامز جلال عبر حسابه على Instagram وعلق عليه ضاحكا، مستخدما الرموز التعبيرية.

يشار إلى أن محمد رمضان يشارك في رمضان 2020 بمسلسل "البرنس"أحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎

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