رضوى الشربيني تثير الجدل بين متابعيها بسبب منشور

أثارت الإعلامية رضوى الشربيني الجدل بين متابعيها بسبب منشور لم يعتاده الجمهور منها بسبب مواقفها الصارمة تجاه الرجال.‏ نشرت الشربيني عبر حسابها على "انستجرام" مقولة عن الرجل الحنون قائلة: "كل التعب والصعاب بتهون لما يكون جمبك راجل ‏حنين".‏ إلا أن الجمهور كشف عن فضوله تجاه تغير موقف رضوى الشربيني المفاجئ من الرجال متسائلين هل ارتبطت أم أن حسابها تم ‏سرقته.‏

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ "CBC ‎سفرة‎. Advertisements قد يهمك أيضا: رضوى الشربيني تنتقد مشاهد الطلاق في مسلسلي «ونحب تاني ليه» و«فرصة تانية» رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بسبب رسالتها للمرأة

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