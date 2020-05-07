ريهام سعيد تعلن عودتها للشاشة مجددًا

القاهرة - لايف ستايل
كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن عودتها للشاشة مجددًا بعد قرار إيقافها عن العمل سابقًا.
نشرت سعيد عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد تقنين أوضاعها مع نقابة الإعلاميين تمهيدًا لعودتها لمزاولة المهنة قريبًا.
يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها من قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة.
ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.
وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة بأن مقيم الدعوى لم توجه إليه المتهمة ثمة إساءة بصفة شخصية وخلو الأوراق من ذلك.
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