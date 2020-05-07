أديل تعود إلى إنستغرام بعد غياب طويل لتشكر "ملائكة" الرعاية الصحية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





نشرت المغنية البريطانية الشهيرة أديل رسالة موجهة لـ"أصحاب المهن المهمة الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الحفاظ على سلامتنا" في ظل أزمة وباء كورونا.

وبعد غياب لأشهر، كتبت المغنية هذه العبارة على صفحتها على تطبيق إنستغرام تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الثاني والثلاثين.

وقالت: "شكرا على الحب الذي أظهرتموه بمناسبة عيد ميلادي. أتنمى أن تكونوا جميعا سالمين وبصحة عقلية جيدة في مثل هذا الوضع الصعب".

وهذا أول منشور لأديل منذ فترة احتفالات "الكريسماس"، وسرعان ما أصبح ترندا عالميا بعد أن بدأ متابعوها التعليق على خسارتها بعض الوزن.

Advertisements

ألبوم غنائي جديد؟

وتظهر النجمة في الصورة واقفة ووراءها إكليل زهور ضخم، كما يظهر جهاز كومبيوتر محمول في الصورة. ويسود اعتقاد أنها ستعود الآن، بعد خمس سنوات، لإصدار ألبوم جديد في وقت لاحق من هذا العام.

وفي شهر فبراير/شباط، تداول الناس فيديو ظهرت فيه أديل تغني في حفل زفاف صديقة لها، وكانت تقول للضيوف: "توقعوا ألبومي الجديد في شهر سبتمبر/أيلول".

وفي منشور أديل يوم الأربعاء على إنستغرام، وجهت رسالة إلى أصحاب المهن الحيوية في المجتمع، ووصفتهم بأنهم "ملائكة حقيقيون".

وكانت نجمة الغناء قد انفصلت العام الماضي عن زوجها سايمون كانيكي. وقالت في رسالتها للجمهور في عيد ميلاها العام الماضي: "لقد تغيرت على نحو جذري خلال العامين الماضيين ولا أزال أتغير وهذا أمر جيد".

وتعليقا على رسالتها لهذا العام، كتب أحد المعلقين واسمه كريسي تايغين: "لا شك وأنك تمزحين!" - إشارة إلى التغير الكبير في مظهرها.

وكتب فنان المكياج الشهير على يوتيوب، جيمس تشارلز: "تبدين مذهلة".

مواضيع قد تهمك :