فنان سعودي يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان السعودي الشاب عبدالله الجميري، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد زيارة لأهل والدته بمدينة جدة السعودية.

وظهر "الجميري"، في مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع تويتر، معلقا: "كنت أسمع عن ألم الكورونا، لكن الحين شعرت فيه".

وعن سبب إصابته قال: "جدي مريض، ووالدتي طلبت مني تزوره في جدة، وفي الطريق كلمونا أخوالي وقالوا إن فيه 3 من العيلة مشتبه بإصابتهم بالفيروس، فطلبت من أمي نرجع، قالت لازم أروح أبر أبوي، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، فتوكلنا على الله ورحنا".

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وتابع: "رجعت المدينة المنورة بعد يوم، وأمي ظلبت برفقة جدي، وبعدها ظهرت الأعراض علي، حرارة وصداع، وكلمتني أمي قالتلي تأكد إصابة الثلاثة بالفيروس".

وأوضح أنه حينما اشتدت الأعراض عليه، قرر الذهاب وعمل الفحص، ومن بعدها تم عزله بأحد الفنادق، بسبب الحرارة المرتفعة ونقص الأكسجين الذي يسببها الفيروس.

واختتم حديثه: "كلمتني أمي وهي تبكي، وقالتلي سامحني يا وليدي أنا اللي جبتلك المرض، والحين تأكدت إصابة كل عائلة أمي بالفيروس، وأطلب منكم الدعاء لأمي وجدي وكل عيلتي".

يذكر أن عبدالله الجميري فنان كوميدي سعودي، شارك في عدة أعمال منها "سريع سريع"، و"بعد الخميس"، وغيرها.