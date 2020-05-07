تراند اليوم : صدمة في الوسط الفني السعودي.. وفاة فنان شهير سقط في بئر (صور)



حالة من الصدمة انتابت الوسط الفني السعودي، بعد إعلان وفاة الفنان الشهير سلطان القزلان.

وأصدرت سلطات الدفاع المدني السعودي، بيانًا توضح فيه تفاصيل وفاة الفنان "القزلان"، مشيرة إلى أنها تمت إثر سقوط الفنان في بئر مياه عميقة في مزرعة بقرية الديرية السعودية.

وقال الدفاع المدني: "تم انتشال جثة شخص سقط في بئر بعمق عشرين مترا في مزرعة بقرية الديرية، وتم التأكد من أنه الفنان سلطان القزلان".

ونشر الدفاع المدني صورا تظهر لحظة انتشال الجثة من البئر.

والفنان سلطان القزلان يمتلك شعبية واسعة في السعودية، وله العديد من الأغاني الشعبية، التي حققت انتشارا كبيرا في المملكة.

ونعاه عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، منهم صلاح الجوهر الذي قال عبر حسابه على تويتر :" رحمك الله اخي وزميلي الفنان سلطان القزلان من محافظة الرس أثر سقوطه في بئر فجر هذا اليوم .رحم اللع الفقيد بواسع رحمته .. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة في هذا الشهر الكريم .. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ووالدينا وأبن أخي والمسلمين أجمعين".

من أبرز أغاني سلطان القزلان، التي يرددها الشارع السعودي "حل الفراق"، " مالي بالطيب نصيب"، " سلم عليه بعينك" وغيرها.





