بالفيديو-عبير صبري: "القبلة الفموية في الأفلام حرام"

ميرنا وليد - بيروت - اعتبرت الممثلة المصرية ​عبير صبري​ بأن القبلات أثناء تصوير الأعمال الفنية "حرام"، ولا يجوز للممثلة أن تصوّرها قائلة: "لما عملت كده مكنش برغبتي وكان بسبب المخرج، وكنت صغيرة ساعتها".

وأضافت صبري أثناء حلولاه ضيفة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع الإعلامية إيناس الدغيدي والذي يعرض على فضائية "القاهرة والناس"، أنها وقبل الزواج كانت ترفض القبلات كمبدأ خاص بها، وبعد زواجها حاليا أصبح الأمر ممنوعا: "مبقاش حرام بس، بقي حرام وممنوع".

وتابعت موضحة أنها قد وضعت ثوابت جديدة خاصة بها لا يجوز لأحد المسّ بها.

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