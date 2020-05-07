ما حقيقة إرتباط رضوى الشربيني؟ بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​ جدلاً عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد كتابتها منشوراً ظنّ بعض متابعيها أنه رسالة غرامية، وأنها تعيش علاقة رومانسية.

وكتبت رضوى: "كل التعب والصعاب بتهون لما يكون جنبك راجل ‏حنين"، وعلّقت على الصورة قائلة: "سواء كان أخوها أو أبوها أو جوزها".

وقوبل منشور رضوي بحالة من الجدل وعلامات الإستفهام، بين حقيقة إرتباطها وموقفها الذي تغيّر من الرجال بشكل عام، خخصوصاً أنه من المعروف موقفها ضد الرجل وتحريض السيدات والزوجات، على عدم الإنصياع لسيادة الرجل عليها أو الخضوع للأوامر التي يصدرها.

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