خاص بالصور- أحمد المنجد يكشف عن كواليس تصوير كليب عاصي الحلاني

ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج ​أحمد المنجد​ في حديث خاص لموقع "الفن"، عن كواليس التحضير لفيديو كليب أغنية "بعشقك" إذ اتصل بوليد الحلاني نجل الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ وعرض عليه الفكرة واجتمع به من بعدها مع عاصي وأكد المنجد أن الحلاني الأب كان يفكر أيضاً في إنجاز فكرة من هذا النوع في المنزل خلال الحجر المنزلي.

واعتبر المنجد أن الفيديوهات التي كانوا ينشرونها أولاد عاصي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي ألهموه بفكرة فيديو كليب، والأغنية ستكون ضمن ألبوم عاصي الحلاني الجديد.

وعبّر المنجد عن سعادته بالأصداء التي حقّقها الكليب منذ طرحه على يوتيوب وأشار الى أنه استخدم فريق عمل صغير وصوّروا الكليب في فيلا عاصي الحلاني في منطقة المنصورية.

الجدير ذكره أن أغنية "بعشقك" من كلمات ايهاب عبد العظيم، الحان محمد عبيه وتوزيع طوني سابا.

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