تامر حسني يدعم هذه الفنانة.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أبدى الفنان المصري ​تامر حسني​ إعجابه ودعمه للفنانة ​رولا قادري​، التي عُرفت بتقديم الأغاني على طريقة الـCover، والتي حصدت مشاهدات عالية عبر "يوتيوب".

ونشر حسني عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أغنيته "ناسيني ليه" ولكن بصوت قادري، مما ساعد بإنتشار الأغنية بأدائها أكثر، ونالت إعجاب أيضاً الكثير من متابعي حسني.

وبعد العديد من الأغاني التي قدّمتها قادري على طريقة الـCover، تتحضّر لإطلاق أغنية "نفس الاغلاط"، بعد عيد الفطر المقبل، من كلماتها وألحانها، وتوزيع حسام الدين.

يُذكر أن تامر حسني كان قد طرح قبل يومين، أغنيته الجديدة "الأصل مصري"، وتخطت الـ 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

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