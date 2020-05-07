وفاة والدة زينة عاشور زوجة عمرو دياب السابقة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت كنزي دياب، ابنة الفنان المصري ​عمرو دياب​، عن وفاة السيدة رئيفة النوري والدة زينة عاشور، الزوجة الثانية والسابقة لعمرو دياب بعد شيرين رضا، والتي أنجب منها كنزي وجنا وعبدلله.

ونشرت كنزي عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تعلن من خلالها وفاة جدتها.

بينما نشرت شقيقتها جانا دياب، فيديو قديم مع جدتها رئيفة النوري، عبر حسابها الخاص، وعلقت : " أحبك تيتا.. أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة، أشكرك على إعطائي ماما وخالاتي وأبناء عمومتي...أحبكم جميعاً وأحبكم تيتا. أنا ممتنة جدا لك، علك ترقدي في سلام وسعادة. أحبك تيتا".

الموقف نفسه فعله عبدالله شقيقهما، ونشر فيديو لجدته وعلق: "سنفتقدك أكثر مما تتخيلي تيتا، نتمنى أن تبقى روحك في سلام".



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