ممثل خليجي شهير يكشف إصابة كل أفراد أسرته بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل السعودي ​عبد الله الجميري​ عن حالته الصحية، أن عدوى ​فيروس كورونا​ إنتشرت في أوساط أفراد أسرته، على الرغم من إلتزام الجميع بحظر التجول والحجر المنزلي بشكل تام.

وقال إن الإصابة حدثت، بعد أن رافق والدته في زيارة إلى أخواله، بعد إصرارها على ذلك، وعاد بعد ذلك إلى مكان إقامته في المدينة المنورة، إذ ظهرت لديه بعض الأعراض، ومنها إرتفاع درجة الحرارة وتوجه إلى المستشفى، وخضع للفحوصات.

ولفت إلى أن الإجراءات الطبية أظهرت إصابة كل أفراد أسرته، وأن والدته طلبت منه مسامحتها، معتبرة أنها تسببت بمرضه.

وقال الجميري: "الخبر السيء إن اليوم تتصل على الوالدة وتقول لي يا عبدالله اتأكد إصابتنا كلنا بالفيروس والحمد لله على كل حال. الوالدة وجدتي وخالاتي كلهم. والشي اللي قاعد يبكيني صدق إن الوالدة تقولي سامحني يا وليدي أنا جبتلك المرض وقلت لأمي ياما إنتِ اللى قولتي لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

وتابع أنه يخضع للحجر في أحد الفنادق، في إنتظار صدور نتيجة الفحص النهائي.