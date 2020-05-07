ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​أمير كرارة​، صورة لأحد الأبطال الحقيقين الذين استشهدوا في إحدى العمليات الإرهابية الغادرة في سيناء، والذي ظهر باسم "ياسر" ضمن أحداث مسلسل "الإختيار".

وكتب أمير كرارة في تغريدته على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "ياسر الحقيقي هو البطل أيمن شويقة".

وأضاف "كرارة" على الصورة تعليقاً جاء فيه: "اللي حضن التكفيري بالحزام الناسف وأنقذ إخواته"

وختم مشيراً الى التضحية التي يبذلها الشهداء في معاركهم قائلاً بقلب مكسور على فقدانهم:" رجالتنا بتضحي بنفسها بس مش بإخواتها، الاختيار".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- أمير كرارة يوجه رسالة للشهيد أيمن شويقة بعد عرض "الإختيار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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