خاص الفن- جيهان عبد العظيم تفجر مفاجأة: قد أعود عن الإعتزال

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن اتخذت قرارها بالاعتزال النهائي عن التمثيل، يبدو أن الممثلة السورية ​جيهان عبد العظيم​ قد تفجر مفاجأة لمحبيها وتعود عن قرارها.

وقالت لموقع "الفن" أن كثيرين من حولها رفضوا قرار الاعتزال، وقد وصلتها مئات الرسائل التي تطلب منها تغيير رأيها لرؤيتها مجدداً على الشاشة الصغيرة.

وأضافت جيهان: "كل ذلك جعلني أعيد ترتيب أوراقي وأفكر بروية، وربما أعود عن قرار الاعتزال، لا أعرف ما الذي يخبئه لي المستقبل، وكله قسمة ونصيب".

ويشار إلى أن جيهان عبد العظيم تغيب عن التمثيل منذ مشاركتها في المسلسل المصري "​زواج بالإكراه​" عام 2015.

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