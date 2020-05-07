تراند اليوم : بعد ساعات من وفاة جدتها .. جانا عمرو دياب تنشر صورة تكشف تفاصيل جسمها – إتفرج

نشرت جانا دياب ابنة المطرب الكبير “عمرو دياب” مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتظهر جانا في الصور وهي برفقة شقيقتها “كنزي دياب” إلى جانب حمام السباحة بمنزلهما.

وعلقت جانا علي الصور قائلة “بحبك يا اختي”.

ونالت الصور غضب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتى :

ازاي بتنزلي صور وجدتك لسه متوفية

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و مش جدتك توفت النهاردة

جدتك ميته مفيش احترام خالص

هو مش المفروض ستك ميته النهارده ؟

وقد صدر في الألبوم الأخير لعمرو دياب أغنية يتعاون فيها لأول مرة مع ابنته “جانا” كمطربة وملحنة, الأغنية بعنوان “جميلة” وهي من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وجانا عمرو دياب، وتغني فيها ابنة للهضبة مقطعًا باللغة الإنجليزية.