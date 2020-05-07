تراند اليوم : حرب علي واحدة و نص .. عبير صبرى بتعاير رانيا يوسف ” مين بيبوس في الحلال “

هاجمت الفنانة عبير صبرى الفنانة رانيا يوسف أثناء ظهورها فى برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى.

وقالت عبير صبرى “لم أسعَ إلى تصدر الترند، وعندما تحقق هذا الأمر فهو بشكل حلال، وليس به أى ابتذال من خلال قبلة على السجادة الحمراء فى مهرجان القاهرة مع زوجى وهو أمر طبيعى”.

وأضافت عبير صبرى “ليس هناك أى مقارنة بينى وبين ما تفعله رانيا يوسف وظهورها بملابس تثير الجدل؛ بهدف تصدر الترند، ولعل أبرزها فستان أزمتها المعروفة بـ “فستان البطانة”.

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وتابعت عبير صبرى “أنا تصدرت الترند، وهى تصدرت الترند، ولكن أنا ترندي حلال”.

يذكر أن عبير صبرى تشارك حاليا فى مسلسل “خيانة عهد” والذى يقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وخالد سرحان وتأليف احمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.