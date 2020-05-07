تراند اليوم : تعالي إتفرج الزعيم ” عادل امام ” بيعمل أيه في يومه خلال الحجر المنزلي – إتفرج

خلال الفترة الماضية شارك أغلب النجوم جمهورهم بيومياتهم في الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا، حتى من كان يصور مسلسلات رمضان كان يحكي عن معاناته في التصوير.

المخرج رامي إمام كشف كيف يقضي والده الفنان عادل إمام فترة الحجر المنزلي، وأوضح كيف يسير يومه.

في لقاء مع برنامج MBCtrending قال إمام إنهم جميعا يجلسون في المنزل تطبيقا للحجر، يأكلون الطعام ويشاهدون مسلسل “فلانتينو”.

وأكد أنهم يتابعون ردود الفعل على المسلسل، مشيرا إلى أن أحداثه ستتطور سريعا بدءا من الحلقات المقبلة.

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وعن شخصية “فلانتينو” قال إن الفنان عادل إمام أعجب بالموضوع والشخصية وفكرة اسم “فلانتينو” وإن كانت الشخصية لها علاقة بالاسم أم مختلفة.