تراند اليوم : مارد سيناء .. حكاية شهيد الصاعقة الذي احتضن الإرهابي بالحزام الناسف في الاختيار

منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل “الاختيار”، تأكد الجميع أنه سيكون الحصان الأسود للموسم الرمضاني الحالي، لا سيما مع توالي الإشادات وارتفاع نسب المشاهدة يوما تلو الآخر.

المجند محمد أيمن شويقة من مواليد 1 يناير 1995، بمحافظة دمياط، حصل على دبلوم ثانوي صناعي، والتحق بالقوات المسلحة في أكتوبر 2014، وتحديدا في سلاح الصاعقة.

كانت لياقته البدنية عالية، فتم اختياره ضمن مجموعات المهام الخاصة، التابعة لوحدات الصاعقة في شمال سيناء، وفي منتصف ديسمبر 2015، كانت هناك مهمتين على كاهل وحدات الصاعقة، الأولى تأمين فوج أجازات مجندين، والثانية مداهمة بؤرة إرهابية بقرية المساعيد بالعريش، وكان من المقرر أن يشارك شويقة في مهمة تأمين الفوج، إلا أنه أصر وطلب من قائده المباشر تغيير المهمة ليشارك في المداهمة.

كانت الشهادة من حظه في هذه المهمة، فيروي أحد زملائه الذي حضروا استشهاده، أنه كان طوال الطريق مبتسما بدون سبب، وبمجرد نزولهم من السيارة والبدء في تفتيش المكان، اتجه مسرعا لإحدى العشش التي كانت تبعد عنهم بنحو 30 مترا، وفوجئ بخروج إرهابي يحمل حزاما ناسفا يتجه بها نحو زملائه، فأسرع ولم ينتظر حتى إخبار قائده واتباع الأوامر، بل احتضن الإرهابي على الفور مبتعدا به عن المكان، فانفجر الحزام الناسف بهما، واستشهد على الفور، مفتديا زملائه في الكتيبة بروحه.

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لُقب شويقة بعدها بـ”مارد سيناء” وكرّمته الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بإنتاج فيلم تسجيلي عنه يحكى بطولاته، وقصة استشهاده.