تراند اليوم : بيتمسح فيه .. حمو بيكا يكشف سبب تردده علي مكتب محمد رمضان – إتفرج

وجه شيخ الحارة حديثه إلى مطرب المهرجانات حمو بيكا، :” انت عايز ايه من الفنان محمد رمضان وبتروح المكتب كتير ومحدش بيرضى يدخلك وبتروح عشان تعمله اغنية او اتنين”.

ورد حمو بيكا :” الكلام ده محصلش خالص، وانا مش عايز حاجة من محمد رمضان، ومحمد رمضان هو اللي بيقلدني في الغناء لانه ممثل ودخل مجال الغناء والتمثيل ساعده في الانتشار في مجال الغناء “.

واعترف حمو بيكا في النهاية بعد ضغط شيخ الحارة:” أنا روحت لمحمد رمضان”، جاء ذلك في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج ” شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة ” القاهرة والناس”.

برنامج “شيخ الحارة والجريئة” يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة “القاهرة والناس” الساعة 6.45 مساء.

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يذكر أن برنامج “شيخ الحارة” كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل “وهبة” إلى قناة ON.