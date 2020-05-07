ليدي جاجا تعلن الموعد النهائي لطرح ألبومها الجديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت المطربة والنجمة الأمريكية ليدي جاجا، عن الموعد النهائي لطرح ألبومها الجديد Chromatica، بعد تأجيل طرحه بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في العالم.

النجمة العالمية غردت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة : “الرحلة ستستمر .. من الممكن أن الانضمام لي في الـ 29 من شهر مايو Chromatica”.

ويتضمن ألبوم ليدي جاجا الجديد ديو غنائي مع الموسيقي الشهير ألتون جون والمغنية الأمريكية أريانا جراندي، وأيضا أغنية Stupid love التي طرحتها ليدي جاجا شهر أبريل الماضي.

وعلى جانب أخر، تصدرت النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا، مؤخرا، غلاف مجلة InStyle بعددها الجديد المقرر صدوره في شهر إبريل الجاري، وأجرت جلسة تصوير مميزة تنشر لقطاتها مع العدد.

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جريدة الديلي ميل، نشرت لقطات جلسة التصوير الخاص بجاجا، والتي ظهرت بها بمجموعة من الإطلالات الوردية من تصميم ماركة أزياء Giambattista Valli.

وفي حوارها مع المجلة، أعلنت ليدي جاجا أن أهم أولوياتها حاليا، تأسيس أسرة لنفسها، بعد الزواج من خطيبها مايكل بولانسكي.

وجاء ذلك بعد أن نشرت النجمة الكبيرة ليدي جاجا بوستر دعائي جديد لألبومها المرتقب الذي لم تكشف عن عنوانه حتى الآن عبر صفحتها الرسمية على موقع أنستجرام.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، البوستر الخاص بالألبوم، والذي ظهرت به ليدي جاجا متوسطة لدائرة، مستوحاة من مظهر فيروس كورونا.