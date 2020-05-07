وفاة والدة زوجة عمرو دياب

May 07, 2020
توفيت منذ ساعات جدة أولاد النجم المصري عمرو دياب، ووالدة زوجته زينة عاشور.
وودعت جنى عمرو دياب،جدتها بكلمات رقيقة، حيث عبّرت عن حبها لها وشكرتها على اعطائها هذه العائلة المدهشة والمحبة وانها ممتنة لها وقالت : “ارقدي في سلام وسعادة. أحبك تيتا”.
أيضاً كتبت كنزي عمرو دياب، عبر ستوري حسابها على موقع انستغرام: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أرحم جدتي رئيفة النوري وأسكنها فسيح جناته، اللهم أنزل نورًا لها قبرها ووسع مدخلها، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها ، اللهم أرحم غربتها وارحم شيبتها .. اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها.. وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم”.
وقال عبد الله عمرو دياب، عبر حسابه على انستغرام: “سوف افتقدك اكثر مما تتخيل نرجو أن ترقد روحك في سلام تيتا”.
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