بالصورة – هاري وميغان يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما الأول

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May 07, 2020
احتفل الأمير البريطاني هاري وزوجته الأميركية ميغان ماركل بعيد ميلاد ابنهما آرتشي ماونتباتن-وندسور الأول.
ونشر هاري بهذه المناسبة مقطع فيديو لزوجته وهي تقرأ لـ “آرتشي”، الذي كان يرتدى ملابس بيضاء بسيطة من قطعة واحدة، حكاية وظهر وهو يضحك اثناء استماعه الى الحكاية.
وصوّر هاري المقطع في عطلة نهاية الأسبوع الماضية ويظهر صوت ضحكاته وتشجيعه من وراء الكاميرا.
وتعيش العائلة الآن في لوس انجلوس بعدما تنحى هاري وميغان عن مهامهما الملكية في نهاية آذار/مارس الفائت لبدء حياة مهنية جديدة.
نذكر أنه تم نشر المقطع الخاص بعيد ميلاد آرتشي على صفحة منظمة انقذوا الأطفال الخيرية على إنستغرام وذلك لأجل تسليط الضوء على حملتها الرامية لدعم الأطفال المتضررين من كورونا.
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