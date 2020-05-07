هبة مجدي تستنكر الهجوم على شخصيتها مريم بـ"فرصة تانية"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استنكرت النجمة المصرية هبة مجدي، التي تشارك في الماراثون الرمضاني الجاري بدور "مريم" في مسلسل "فرصة تانية"، الهجوم الشديد على شخصيتها بالمسلسل، حيث تؤدي دور الفتاة المضطهدة من زوجها دون رد فعل.

وأوضحت مجدي، أن شخصية "مريم" بالمسلسل موجودة بالفعل في الواقع المصري، بل إن هناك الأضعف منها، حيث توجد زيجات كُثر تتعرض الزوجات فيها للعذاب من أزواجهن ويصمتن.

وقالت مجدي، في تصريح خاص لـ "فوشيا"، إن تحول شخصية مريم في "فرصة تانية"، رسالة واضحة لكل زوجة مكلومة تتعرض للظلم وهي صامتة، على أن تطالب بحقها في الحياة العادلة، دون تمييز بينها وبين غيرها.

ولفتت الفنانة المصرية، إلى أنها تتابع ردود الأفعال على دورها بالمسلسل، لكن ليس بانتظام، مُبدية تعجبها من التعجل في الحكم على "مريم" في الثلث الأول من المسلسل.

وبيّنت "مجدي"، أنها أتقنت دور مريم بصعوبة، حيث إنها لم تعش لحظة من اللحظات التي عاشتها مريم بـ"فرصة تانية"، مضيفة أن ردود فعل رضوى الشربيني على دورها بالمسلسل أضحكتها.

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وأثارت شخصية "مريم" استياء الكثير من النساء على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا النوع من العلاقات المؤذية يتواجد بكثرة في مجتمعنا، وأن الزوجة لا تستطيع التخلص من هذه العلاقة بسهولة خاصة إذا كان لديها أولاد.

وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شخصية "مريم" في مسلسل "فرصة تانية"، بسبب ضعف شخصيتها، فقال أحد الرواد: "‏علشان متبقيش مريم في فرصة تانية.. 6 خطوات للتخلص من العلاقة المؤذية"، ‏و"ياما نفسي في فرصة تانية مريم تسمم مدحت وهو بياكل ونخلص"، و"هموت وأعرف مريم فى مسلسل ‎فرصة تانية ايه اللى مخليها راضية بالعيشة دى؟".

ولازالت مريم تسعى لمعرفة حقيقة طلاق زوجها مدحت "دياب" لزوجته الثانية، فوضعت له مخدرًا بالطعام، ثم فتشت في هاتفه، لتكتشف أنه يعمل في تجارة المخدرات، وتعرف ميعاد استلام الدفعة الباقية من أمواله.

وتتبعت مريم زوجها يوم الاستلام والتقطت له بعض الصور التي تثبت الواقعة، خاصة وأنه دائمًا ما يهددها بوصل أمانة كان قد أخذه عليها سابقًا.

ويمثل فريق عمل مسلسل "فرصة ثانية" كلاً من ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، ونهال عنبر وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.