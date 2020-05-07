في أول ظهور لها زوجة عاصي الحلاني تشاركه أحدث أغانيه

في أحدث ظهور لها شاركت زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني في أحدث أغانيه، والتي تحمل عنوان «بعشقك»، حيث ظهرت فيها عائلته. وتصدرت الأغنية موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بعد طرحها على القناة الرسمية الخاصة بشركة روتانا على موقع «اليوتيوب».

تقول كلمات الأغنية: «متخافيش طول مانتي جمبي اطمني ومتقلقيش.. كل اللي تعبك احكهولي وماتشليش ابدا هموم.. دي حكايات.. وانا مش هلاقي زيك انتي بمعجزات.. كل اللي عدى قبل منك واللي فات.. مالوش لزوم».

بعشقك يا اللي في حضن عنيدي حسيت بالأمان.. ومصدقك ده انتي اللي زيك خلصوا أصلا من زمان.. أنا بوعدك أفضل معاكي حبيبتي ديما مهما كان».

أغنية «بعشقك» كلمات الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم ومن ألحان الفنان محمد عبيه توزيع وتسجيل الموزع الموسيقي طوني سابا.

وجدير بالذكر أن الفنان اللبناني عاصي الحلاني كان قد نشر صورة له مع زوجته من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلق الحلاني على الصورة قائلا: «‏قصه حبنا بعد 25 سنة بفيديو كليب جديد قريبا.. انتظرونا».

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